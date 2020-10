Corona : Gastronome im Kreis Bernkastel-Wittlich blicken besorgt in die kalte Jahreszeit

Die Außengastronomie auf Burg Landshut in Bernkastel-Kues bleibt Besuchern noch etwas erhalten. Das Restaurant ist derzeit geschlossen. Foto: Ursula Schmieder

Bernkastel-Wittlich Zwischen Hoffen und Bangen: Die Gastwirte und Hoteliers im Kreisgebiet sehen schwierigen Monaten entgegen.

Die meisten Gastronomen im Kreis trotzen bisher den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie ihnen stellt. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit schauen sie aber dennoch besorgt in die Zukunft. Und das nicht nur wegen steigender Zahlen von infizierten Menschen.

So sorgt sich Michael Molitor vom Hotel-Restaurant Molitors Mühle in Eisenschmitt auch wegen des „Aktionismus“ seitens der Politik. „Man macht einfach mal was“, kritisiert er die Debatten um Beherbergungsverbote, die zwar nun vom Tisch seien. Doch der Betrieb mit 45 überwiegend Vollzeitbeschäftigten musste binnen weniger Tage Stornierungen im Wert von um die 30 000 Euro verkraften. Auch längerfristig wurden Hotel- und Restaurantbuchungen abgesagt, sodass sogar das in diesem Jahr so wichtige Weihnachtsgeschäft gefährdet ist.

Die Gastronomie werde als Buhmann hingestellt. Und das trotz ausgereifter Hygiene- und Sicherheitskonzepte und ungeachtet des hohen Infektionsrisikos bei privaten Feiern. Sperrstunden-Überlegungen hält er daher für vernünftig. Wer zu viel Alkohol trinke, werde leichtsinnig.

„Es ist schon schwierig“, räumt auch Klaus-Peter Daus vom Wittlicher Restaurant-Café Daus ein. „Wir können nur hoffen, dass wir da gut rauskommen.“ In den ersten Monaten half der Außer-Haus-Service und danach der dank des Wetters gute Sommer. Doch die kühlere Jahreszeit stellt den Familienbetrieb vor neue Herausforderungen. Größere Weihnachtsfeiern von seit Jahren treuen Firmen wurden storniert, was kleinere Abteilungsfeiern kaum ausgleichen können. Doch immerhin kann der Betrieb weiter Plätze im Freien anbieten. Und die sind bei den Gästen zunehmend gefragt, Das windgeschützte Gartenlokal verfügt über Markisen und ein verglaster Raum nebenan über ein zu öffnendes Dach.

Das Hotel-Café Ernst in Bernkastel-Kues kann seine Terrasse in den nächsten Monaten nur bedingt nutzen. Dennoch sind Heizpilze für den Betrieb auf dem Kueser Plateau keine Lösung. „Anschaffungs- und Betriebskosten müssen sich ja auch amortisieren“, erklärt Inhaber Jan Ernst. Nach der „Zwangspause“ im Frühjahr und einem, auch dank vieler Inlandsurlauber, „zufriedenstellenden“ Sommer, bedrückt auch ihn die aktuelle Entwicklung. Das Hin und Her um Beherbergungsverbote, Reisebeschränkungen und innerdeutsche Risikogebiete belaste zusätzlich. Daher hofft er, dass erste positive Tendenzen „nicht wieder ganz zurückgehen“ und dass, auch ausländische Gäste weiterhin buchen.

Im Morbacher Restaurant „Mayers Speisezimmer“ sind die Gästezahlen bereits wieder leicht rückläufig. „Man hat Angst vor Weihnachten“, sagt Robert Mayer. Im Dezember, sonst der stärkste Monat, fallen bei ihm Weihnachtsfeiern mit bis zu 150 Personen aus. Dabei lief der Betrieb inzwischen wieder ähnlich gut wie vor dem Lockdown. Auch Mayer half sein Abhol- und Lieferservice über die schwierigste Zeit hinweg. Der ist mittlerweile wieder stärker gefragt. Das Catering, zuvor ein wichtiges Standbein, sei aber infolge der Pandemie kaputt. Daher hofft er, von strikteren Vorgaben wie einer Sperrstunde verschont zu bleiben. In der Gastronomie reduzierten Hygiene und Dokumentation das Risiko deutlich.

Die Verwaltungen im Kreis bemühen sich, Betriebe zu unterstützen. „Wir sind immer für Fragen offen und stehen beratend zur Seite“, versichert Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang. Oft helfe ja schon ein kleiner Tipp. So könne etwa ein von der Maskenpflicht befreiter Gastronom dank einer installieren Plexiglasscheibe weiter hinter der Theke stehen. Dass Betriebe, auch dank guter Hygienekonzepte, wieder gut angelaufen seien, lässt sie „vorsichtig optimistisch“ nach vorne schauen. Wichtig sei eine gute Zusammenarbeit.

Auch die Gemeinde Morbach setzt auf die Kooperation mit ihren Gastronomen. Die Mitarbeiter unterstützten „kommunikativ und beratungsorientiert“, was rege in Anspruch genommen werde, sagt Kerstin Thömmes. So seien Betriebe zwar verstärkt kontrolliert worden. Doch von Strafen oder Gebühren sei ihr nichts bekannt. Es habe immer alles so geklärt werden können – auch dank des Verständnisses der Unternehmer und ihrer Bereitschaft, Dinge umzusetzen. Unbürokratisch gehandhabt werde auch die eher geringe Nachfrage nach Heizpilzen.

In Bernkastel-Kues kam Unterstützung der Stadt und des Werbekreises, wie einheitliche Desinfektionsmittelspender, gut an. Laut Stadtbürgermeister Wolfgang Port wurden zudem sogenannte Sondernutzungsflächen erweitert. So konnten Gastronomen zu günstigen Konditionen mehr Stühle im Freien aufstellen, wo inzwischen auch vereinzelt elektronische Heizpilze in Betrieb seien. Dank vieler Gäste im Sommer sei die Gastronomie gut über die Saison gekommen, mit einigen sogar „sehr gut ausgelasteten“ Betrieben: „Von aktuellen oder bevorstehenden Schließungen ist uns nichts bekannt.“