Folgen der erhöhten Mehrwertsteuer Viele Restaurants im Landkreis Bernkastel-Wittlich müssen ihre Preise anheben

Bernkastel-Wittlich · Kann ich mir einen Restaurantbesuch noch leisten? Seit dem 1. Januar stellen sich manche Menschen diese Frage. Denn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie liegt nun wieder bei 19 Prozent. Was das für die Gäste und die Gastronomie bedeutet? Wir haben in der Region nachgefragt.

17.01.2024 , 08:19 Uhr

Es wird teuer. Der Besuch im Restaurant ist seit dem 1. Januar teurer geworden. Die bisherige Mehrwertsteuer von sieben Prozent liegt wieder bei 19. Foto: dpa/Jens Kalaene

Von Luisa Licht

Den Abend in einem Restaurant ausklingen lassen. Ein gutes Glas Wein. Leckere Speisen. Und sich sorglos bedienen lassen. Dieses Szenario wird für so manchen zur Seltenheit, fürchten Gastronomen. Der Bundestag hat zu Beginn des Jahres die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von sieben auf 19 Prozent angehoben. Werden die Leute deshalb ab jetzt auf einen Restaurantbesuch verzichten? Die Gastronomen aus der Region hoffen nicht.