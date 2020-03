Mutmacher : Gastronomen spendieren Ärzten und Pflegern Pizza

Etwas Warmes braucht der Mensch, gerade in Zeiten wie diesen: Die medizinischen Mitarbeiter freuen sich über kostenlos gelieferte Pizzen. Foto: Sabine Zimmer

Wittlich/Bernkastel-Kues Jeweils 50 lecker duftende Pizzen wurden am vergangenen Samstag und Sonntag als Überraschung für die Klinikmitarbeiter im Wittlicher St.-Elisabeth-Krankenhaus angeliefert. Das Geschenk ermöglichten die Restaurants „Der Italiener“ in Klausen, „Der Italiener“ in Wittlich und die Wittlicher Firma Barzen Schmierstoffe.



Auch für die Mitarbeiter am zweiten Klinikstandort des Verbundkrankenhauses in Bernkastel-Kues gab es aufmunternde Unterstützung kulinarischer Art: das Café Hansen verwöhnte die diensthabenden Mediziner mit Kuchen und am Samstag lieferte die Pizzeria „Altes Zollhaus“ für 18 Personen Pizza und Pasta kostenfrei.