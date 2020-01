Theater : Komödie: Zwei wie Bonnie und Clyde

Das Satiricon Theater Trier präsentiert: „Zwei wie Bonnie und Clyde ... denn sie wissen nicht, wo sie sind“. Foto: Satiricon Theater

Manderscheid (red) Das Satiricon-Theater Trier ist am Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr im Kurhaus Manderscheid mit dem Stück „Zwei wie Bonnie und Clyde“ von Tom Müller und Sabine Misiorny zu sehen. Die Schauspieler Sandra Karl und Manfred Rath spielen die turbulente Komödie zweier Möchtegern-Ganoven mit dem Traum vom großen Geld, Heirat in Las Vegas und Rente in Südamerika.



Dafür muss aber erst einmal eine Bank geknackt werden. Der Eintritt kostet 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Karten siehe Info unten rechts.