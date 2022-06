Gastronomie : „Gault&Millau“: Das „Waldhotel Sonnora“ zählt zu den besten Restaurants

Das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis im Landkreis Bernkastel-Wittlich gehört nach Einschätzung des Restaurantführers „Gault&Millau“ zum Top-Trio der deutschen Spitzengastronomie. Und auch ein weiteres Restaurant aus der Region ist ausgezeichnet worden.

Es wurde von den Restauranttestern mit der Höchstnote von fünf Kochhauben und Prädikat ausgezeichnet. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gastronomieführers für 2022 hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Die anderen beiden sind demnach das Restaurant „Vendôme“ in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen sowie das „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ im saarländischen Perl.

Neu in der Gruppe der mit fünf Hauben höchstbewerteten Restaurants in Deutschland ist das Restaurant „Schanz“ in Piesport an der Mosel. Zur Patissière des Jahres kürten die Tester Larissa Metz vom „Favorite Restaurant“ in Mainz. Ihre aufwendigen Desserts von „klassischer Eleganz“ zeigten „herausragendes handwerkliches Können und große Finesse“, hieß es. Mit ihren 27 Jahren gehöre Metz bereits in die erste Riege der deutschen Patissiers.