Wegen Ostern : Markt: Geänderte Öffnungszeiten

Wittlich Durch die Osterfeiertage ändern sich die Öffnungszeiten des Wochenmarkts auf dem Platz an der Lieser. Der Wochenmarkt wird vorverlegt von Karfreitag auf Gründonnerstag, 9. April. Am Dienstag, 14. April, fällt aufgrund des Ostermontags der Wochenmarkt in Wittlich auf dem Platz an der Lieser aus.



