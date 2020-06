Benefiz : Kaufen mit Herz ändert Zeiten

Wittlich Aktuell ist der Laden „Kaufen mit Herz“ in der Burgstraße 49 in Wittlich von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Während ihres Besuches werden die Kunden gebeten, die Hygieneregeln zu beachten.

Aus aktuellem Anlass können nur fünf Kunden gleichzeitig die Geschäftsräume betreten. Auch Spenden, am besten in Tüten verpackt, werden angenommen. Willkommen ist alles, was sich weiterverwenden lässt, mit wenigen Ausnahmen. Am besten immer Ware, die zur Saison passt, da nicht viel Lagerfläche vorhanden ist.