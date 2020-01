Verwaltung : Geänderte Öffnungszeiten

Bernkastel-Kues (red) Die Außenstelle der Zulassungsstelle in der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues ist seit Dezember 2019, vormittags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten bis einschließlich 28. Februar 2020. Die beiden KFZ-Zulassungsstellen in der Kreisverwaltung in Wittlich und der Gemeindeverwaltung Morbach haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet.