Das vergessene Traditionsgericht Koch in Trittenheim erklärt, wie gebackener Moselfisch zubereitet sein muss

Urlaub an der Mosel verbinden viele Touristen auch mit kulinarischen Genüssen. Doch in vielen Moselorten ist es mittlerweile gar nicht mehr so leicht, ein Restaurant zu finden, das noch regionale Spezialitäten wie Gräwes, Scholes oder andere Traditionsgerichte anbietet. Die Suche nach gebackenem Moselfisch (Muselfisch) könnte vielerorts sogar ergebnislos verlaufen.