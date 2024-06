Schauspielerin und Deaf Performerin Mit Sting auf der Bühne: Wie Cindy Klink mit Gebärdensprache die Musik „übersetzt“

Die Bewegungen ihrer Hände fließen zum Klang der Musik. Ästhetisch, rockig, kraftvoll oder sanft, jeder Art von Kunst verleiht Cindy Klink ihre ganz eigene Note. Längst ist sie viel mehr als eine sogenannte Deaf Performerin, die Lieder in Gebärdensprache übersetzt. Die 27-Jährige dreht Videos und Filme, modelt, spielt in Musikvideos mit, gibt Konzerte – und hier und da kehrt sie in ihre alte Heimat Maring-Noviand zurück.