Feuerwehr : Gebäude brennt in Maring-Noviand bis auf die Grundmauern nieder

Gebäude brennt in Maring-Noviand bis auf die Grundmauern nieder

Maring-Noviand Ein leerstehendes Haus hat am Donnerstagabend in Maring (Maringer Schweiz) gebrannt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstagabend in diesem Bereich verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrnehmen können, welche mit dem Brand möglicherweise in Verbindung stehen könnten?