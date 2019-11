An dieser Stelle haben die Forscher Reste eines Holzgebäudes entdeckt. Foto: TV/Angelina Burch

Wittlich Wissenschaftler haben an einer möglicherweise keltischen Grabstätte an der A 1 Hinweise auf ein Holzgebäude entdeckt. Nun geht es darum, das Alter der Anlage herauszufinden.

Wie sieht der momentane Stand der Ausgrabungen an der A1 aus? Dort forschen Wissenschaftler, die auf Luftbildern Hinweise für ein antikes Gräberfeld gefunden haben. Der zuständige Archäologe, Dr. Lars Blöck, erklärt, wie mehrere Funde unter der Erde zusammenhängen, und was ihnen die Erdverfärbungen gezeigt haben. Die Intention der Forschungen sei nach wie vor herauszufinden, in welche Zeit sich die Funde datieren lassen.