Glaube : Kaffee, Gespräche und Abendlob

Bergweiler (red) Der Gebetskreis der Frauen- und Müttergemeinschaft Bergweiler trifft sich am Donnerstag, 29. August, ab 16 Uhr an der Fintenkapelle zum gemütlichen Beisammensein. Um 17 Uhr wird gemeinsam in der Kapelle gebetet.

