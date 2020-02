Kleiderbörse : Kleidermarkt für den guten Zweck

Hahn (red) Auf dem Flughafen Hahn öffnet am ersten Februarwochenende in der ehemaligen Ringeltaube ein großer Second-Hand Kleidermarkt. Der Erlös fließt in Hilfsprojekte für junge Menschen in Bolivien.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken