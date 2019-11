Gedenken : Gedenkfeier auf dem Friedhof

Wittlich Die Gedenkfeier der Stadt Wittlich zum Volkstrauertag ist am Sonntag, 17. November, um 12 Uhr auf dem Friedhof Burgstraße. Am Ehrenmal wird der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die Gedenkansprache hält Bürgermeister Joachim Rodenkirch.

Umrahmt wird die Veranstaltung traditionell mit Beiträgen der Spielgemeinschaft des Blasorchesters Wittlich und des Musikvereins Bergweiler, des Männerchores Wittlich Quartett 06/Männergesangverein 1852 e. V. sowie Schülern der Clara-Viebig-Realschule plus. Der Beitrag der Schule befasst sich in diesem Jahr mit dem Thema „1919 – 1939 – 1989 – 2019 Krieg und Frieden“. Die Freiwillige Feuerwehr Wittlich stellt die Ehrenwache. Im Anschluss an den letzten Gesangsvortrag werden vor der Gedenkstätte die Kränze niedergelegt.