Gedenkfeier : Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Morbach (red) Die zentrale Gedenkfeier der Gemeinde Morbach zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 17. November, ab 11.15 Uhr am Ehrenmal auf dem Platz Pont-sur-Yonne statt. Um 10 Uhr beginnt der ökumenische Gottesdienst in der evangelischen Kirche.

