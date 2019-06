Gefahren : Gefährliche Raupen im Wittlicher Tal

KlauseN/Thalfang/Traben-<br>Trarbach Der Eichenprozessionsspinner ist im Vorjahr erstmals vereinzelt rund um die Kreisstadt aufgetaucht. In diesem Jahr sind bereits mehrere alleinstehende Eichen befallen, beispielsweise in Klausen, Sehlem, Platten und auch im Stadtgebiet Wittlich.

Normalerweise ist der Eichenprozessionsspinner in wärmeren Regionen heimisch. Berichte über die Raupen, aus denen Schmetterlinge werden, gibt es etwa aus dem Raum Trier. Die Raupe sei im Vorjahr erstmals auch hier aufgetaucht, woraufhin Meyer sich den speziellen Sauger angeschafft hat. „Der Eichenprozessionsspinner befällt bisher nur Eichen, die alleine und in der Sonne stehen, beispielswiese in Gärten oder in öffentlichen Anlagen“, erklärt der Klausener Ortsbürgermeister. In seinem Forstrevier untersucht Meyer mit Hilfe eines Baumkatasters alle möglichen Eichen, die für einen Befall in Frage kommen. Auch Thomas Wagner, stellvertretender Leiter des Forstamts Wittlich, berichtet über zahlreiche Nester. Mitte vergangener Woche hatte er noch keine Kenntnisse über Vorkommen des gesundheitsgefährdenden Schädlings. Doch am Freitagnachmittag seien erste Anrufe gekommen, mit denen Bürger Vorkommen von Eichenprozessionsspinnern gemeldet haben. Und über Pfingsten hat sich das Problem offensichtlich verschärft, sagt er. Besonders betroffen ist der Raum Wittlich. Ein Schwerpunkt sei der Bereich um Bruch. Inzwischen seien auch Vorkommen in der Stadt Wittlich bekannt. So habe ein Kind in Lüxem ein Nest berührt und zeige die typischen Symptome wie Ausschlag, sagt Wagner. Aus Wäldern sind ihm bisher keine Vorkommen gemeldet worden. Die Anrufe beträfen Eichen bei Kindergärten, Hausgärten und Friedhöfen.