Hochwasser-Experte warnt Gefahr von Sommerhochwassern an der Mosel steigt

Die Temperaturen steigen, Schnee schmilzt, Eis taut, es ist regnerisch und windig: Das war bislang die typische Szenerie, wenn ein Hochwasser an der Mosel nahte. Künftig könnte das häufiger ganz anders aussehen. Professor Joachim Sartor von der Hochschule Trier hat sich jahrzehntelang mit den Hochwasser-Ereignissen insbesondere an der Mosel befasst. Seine Prognose: „Wir müssen in Zukunft wahrscheinlich mit größeren oder sogar extremen Sommerhochwassern rechnen.“