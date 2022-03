Hochwasserschutz : Mobiler Schutz vor Hochwasser

Bernkastel-Kues Ein leicht zusammenzusteckendes Geflecht aus Kunststoffteilen soll die Ausrüstung der Feuerwehren ergänzen. Die Teile haben sich bereits bewährt.

Hochwasser hat an der Mosel schon immer eine große Bedeutung – speziell nach der Jahrhundertflut im Jahr 1993. Die Katastrophe im Ahrtal und im Raum Ehrang im Juli 2021 haben dann noch einmal klar gemacht, welche zerstörerische Kraft Wasser haben kann. Gegen diese Kraft hilft auch kein mobiler Hochwasserschutz. Bei „normalen“ Fluten kann das anders aussehen. Es gibt ein System (Noaq Boxwall), das aus zusammensteckbaren Teilen besteht. „Es ist ganz simpel aufzubauen“, sagt Gertrud Weydert (Grüne) in der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Bernkastel-Kues. Es gebe noch einen Topf, in den nach dem 1993er Hochwasser Spenden geflossen seien, sagt sie. Damit könne ein solcher Schutz angeschafft werden, beantragt sie. Ein solches System gebe es auch bereits, und es sei auch schon eingesetzt worden. Es könne zum Beispiel Sturzbäche kanalisieren und damit eine weiträumige Überschwemmung verhindern.

Die nun in Aussicht gestellten Elemente sollen, so Gertrud Weydert, in einem der Standorte der städtischen Wehren deponiert werden. „Die Wehren sollen das selbst regeln“, sagt sie. Der Stadtrat Bernkastel-Kues wird am heutigen Montag eine endgültige Entscheidung treffen.