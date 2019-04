später lesen Vortrag Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten FOTO: TV / Malina Ebert FOTO: TV / Malina Ebert Teilen

(red) Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms „Kultur in der Wallfahrtskirche“ ist die Fachjournalistin für Familienfragen Nora Imlau am Freitag, 12. April, ab 19.30 Uhr mit ihrem Buch „So viel Freude, so viel Wut: Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten“ in der Wallfahrtskirche zu Gast.