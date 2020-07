Freizeit : Wandern und Biken an der Mosel

Traben-Trabach (red) Die Tourist-Information Traben-Trarbach veranstaltet geführte Touren mit E-Bike und zu Fuß rund um Traben-Trarbach. Wanderführer Matthias Heuser nimmt die Teilnehmer auf eine etwa zwölf Kilometer lange Wanderung entlang des Seitensprungs Moseltalschanzen, Unheller Küppchen über Kautenbach und dem Elfenpfad mit.

Die Tour findet immer mittwochs ab 10 bis ungefähr 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Moseltherme. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20. Der Preis beläuft sich auf zwölf Euro pro Person inklusive Picknick und Wein. Kultur- und Weinbotschafter Peter Storck lädt alle Interessierten zu einer 40 Kilometer langen E-Bike Tour durch die Landschaft von Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues ein. Die Tour findet immer freitags ab 10 bis etwa 15 Uhr statt. Treffpunkt ist der Musikpavillon am Moselufer in Trarbach. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15. Der Preis für die E-Bike Tour liegt bei 15 Euro pro Person. Anmeldung zu beiden Touren unter Telefon 06541/83980 oder per E-Mail an info@traben-trarbach.de ist erforderlich. Foto: Fotalia