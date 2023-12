Besonderer Event-Tipp fürs Wochenende Geierlay Hängeseilbrücke erstrahlt in weihnachtlichem Lichterglanz

Ein weiteres Highlight ist die am Samstagnachmittag Uhr stattfindende Lichterfahrt, bei der geschmückte Traktoren und Oldtimer in Mörsdorf startend zur Geierlaybrücke fahren. Die weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge starten um 17 Uhr am Gemeindehaus in der Treiserstraße und fahren entlang der Kastellauner Straße auf einem beleuchteten Zuweg zur Geierlaybrücke und machen dort Halt.