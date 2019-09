Musik : Geistliches Chorkonzert

Zell „Cantus Castellum“, das Vokalensemble der Chorakademie Kastellaun, singt am Sonntag, 22. September, ab 18.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Peter in Zell geistliche Chormusik von der Romantik bis zur Moderne.

