Ärger um die Müllabfuhr Warum wurden in Binsfeld lange Zeit keine gelben Säcke abgeholt?

Einen Tag vor dem Abholtermin werden die Gelben Säcke und Tonnen an der Straße aufgestellt. Am nächsten Tag werden diese von der Müllabfuhr abgeholt – so sollte es eigentlich sein. Umso ärgerlicher ist es, wenn der Abfall nach dem Abfuhrtermin weiter an der Straße steht, weil die Müllabfuhr nicht gekommen ist. Dieses Szenario hat sich im Januar in Binsfeld abgespielt. Ortsbürgermeister Andreas Falk sagt: „In der alten Trierer Straße und im Birkenweg wurden die Gelben Säcke einfach liegen gelassen. Wochenlang ist der Abfall in dieser Gegend nicht abgeholt worden.“