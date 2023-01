Bargeld : Selbstversuch: Wo kann man in Wittlich noch Geld abheben?

Foto: Sarah Diewald 7 Bilder Geld abheben in Wittlich – wo gibt es noch Möglichkeiten?

Wittlich Mit der Karte statt Bar bezahlen – das funktioniert in Deutschland lange nicht in allen Geschäften und Restaurants. Doch die Geldautomaten werden immer weniger. Wo gibt es in der Säubrennerstadt noch welche?

Bar oder mit der Karte? Diese Frage wird beim Bezahlen lange nicht in allen deutschen Geschäften, Restaurants oder Cafés gestellt, auch wenn die Corona-Pandemie die Kartenzahlung vorangebracht hat. Trotzdem gibt es genug Gelegenheiten, bei denen Bargeld noch nötig ist – und dafür auch ein Geldautomat.

Jedoch schließen immer mehr Filialen und Automaten, so beispielsweise zum Jahresende 2022 auch die Volksbank-Filliale in der Burgstraße. Als Grund für die Schließung waren in der Vertreterversammlung im Juni vergangenen Jahres die gesunkene Kundenfrequenz sowie Personalprobleme angegeben worden.

Wo gibt es Geldautomaten in der Altstadt von Wittlich?

Wo kann man jetzt in Wittlich noch Geld abheben? Das testen wir bei einem kleinen Rundgang durch die Stadt. Start ist an der Schlossgalerie. Dort ist zwar kein Geldautomat auf dem Übersichtsplan eingezeichnet – im Erdgeschoss gibt es aber einen.

Weiter geht es zur Tür hinaus Richtung Altstadt. Direkt zur Rechten, in der Schloßstraße, sind zwei Bankfilialen: Eine der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück und eine der Postbank, wo es jeweils auch Möglichkeiten zum Geldabheben gibt. Den Schloßberg hinunter geht es zur Karrstraße, dann die Burgstraße wieder nach oben und über die Neustraße zum Marktplatz. Auf dem Weg: kein Geldautomat. Und auch am Markt fehlt die Möglichkeit zum Geldabheben.

Wo gibt es in Wittlich sonst noch Möglichkeiten zum Geld abheben?

Vielleicht etwas übersehen? Das Internet weiß mehr. Auf Google Maps wird, außer den genannten, noch ein Geldautomat am Pariser Platz angezeigt. Vor Ort ist allerdings keiner. Also, wieder zurück durch die Straßen der Wittlicher Altstadt zur Schlossgalerie. Dort gibt es zumindest auf der gegenüberliegenden Seite noch eine Möglichkeit – in der Kurfürstenstraße, am Parkplatz beim Haus der Jugend, ist eine Filiale der Sparda-Bank Südwest.

Außerhalb der Altstadt, etwa zehn Minuten zu Fuß von der Schlossgalerie entfernt, gibt es außerdem noch eine Filiale der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank in der Trierer Landstraße. Etwas weiter entfernt ist ein Geldautomat der Sparkasse beim Edeka im Vitelliuspark (circa 20 Minuten zu Fuß von der Schlossgalerie). Auch im Bungert gibt es Geldautomaten.

Sprengung von Geldautomaten führt zu Schließungen

Wo kann man in Wittlich noch Geld abheben? Unsere Volontärin hat sich umgesehen. Foto: Sarah Diewald