Bernkastel-Wittlich : Landwirtschaft: Anträge bis 16. Juli möglich

Bernkastel-Wittlich Das Antragsverfahren für alle Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen im Rahmen des Programms „Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft“ (EULLa) ist für 2021 geöffnet. Förderanträge können bis zum 16. Juli bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich gestellt werden.

Antragsteller, deren Verträge in diesem Jahr auslaufen, werden schriftlich über die weitere Antragstellung informiert und erhalten die Antragsvordrucke zugesandt. Soweit die Antragsvordrucke nicht bis zum 9. Juli übersandt wurden, bittet die Kreisverwaltung um Rückmeldung. Über Einzelheiten zu den Programmteilen und den jeweiligen Ansprechpartnern können sich Landwirte auf den Internetseiten www.agrarumwelt.rlp.de und www.eler.eulle.rlp.de informieren. Dort finden sie auch die Antragsvordrucke für die Programmteile. Auch in diesem Jahr bietet das Dienstleistungszentrum in Bad Kreuznach Online-Informationsveranstaltungen an. Die Termine sind unter www.agrarumwelt.rlp.de/Agrarumwelt/Termine zu finden. Eine Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Auskünfte zu den jeweiligen Programmteilen erteilt unter anderem zum Thema Vertragsnaturschutz Kristin Lichter, Telefon 06571/ 142421, und zur Steillagenförderung Silvia Streit, Telefon 06571/142415.