Verkehr : Geld vom Land für Straßenausbau

Bernkastel-Wittlich Der Landkreis erhält für den Ausbau der Kreisstraße 103 zwischen Longkamp und der Kreisstraße 104 eine Zuwendung in Höhe von 304 000 Euro. Das hat Verkehrsminister Dr. Volker Wissing mitgeteilt.

Auf Grundlage der im Jahr 2016 ausgeführten landesweiten Zustandserfassung und -bewertung auf Kreisstraßen werden wichtige Kreisstraßenabschnitte sukzessiv in ihrem Bestand erneuert, damit sie den heutigen verkehrlichen Anforderungen genügen. „Moderne Straßen sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft vor Ort sowie zu einer besseren Lebensqualität in der Region“, so der Verkehrsminister. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde in den nächsten Tagen die Bewilligungsbescheide versenden.