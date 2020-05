Unbekannte stehlen in Maring-Noviand Geldbörse aus Auto

Maring-Noviand Unbekannte Diebe haben laut Polizei aus einem Auto, das unverschlossen auf einem Privatparkplatz in der Moselstraße in Neumagen-Dhron (Landkreis Bernkastel-Wittlich) stand, eine Geldbörse gestohlen.

Die Straftat sei in der Nacht von Freitag, 22. Mai, auf Samstag, 23. Mai, begangen worden. Die Geldbörse sei am Sonntag von einer Passantin in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden worden; das Bargeld habe jedoch gefehlt.