Veranstaltung : Gelungene Premiere: Frühstück in der Altstadt

Bei einem Optiker in der Burgstraße konnte man sich zu Kaffee, Sangria und einem mallorquinischen Frühstück niederlassen. Foto: TV/Ulrich Jakoby

Wittlich So mancher Besucher der Wittlicher Innenstadt rieb sich am Samstag verwundert die Augen. Schon vor 10 Uhr herrschte Betrieb in den Einkaufsstraßen. Die Geschäftsleute hatten zum Frühstück eingeladen und viele kamen.

Nach 10 Uhr waren die Tische und Bänke bereits gut besetzt.