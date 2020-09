Freizeit : Gelungene Weinwanderung in der Eifel

Weinwanderung Willwerscheid Foto: Martin Becker Foto: TV/Martin Becker

Willwerscheid (red) Rund 140 Besucher nahmen an der Weinwanderung in Willwerscheid teil. Abstände, Masken und Desinfektion gehörten in diesem Jahr zur Ausstattung.

