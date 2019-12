Wohnen : Ein Neubaugebiet trotz vieler Leerstände

In der ehemals zu großen Teilen von US-Amerikanern bewohnten Siedlung in Binsfeld steht ein Großteil der Häuser und Wohnungen mittlerweile leer. Foto: TV/Christine Catrein

Binsfeld In Binsfeld ist der Ortsgemeinderat damit beschäftigt, neues Bauland zu schaffen. Dabei stehen im Ort mehr als 70 Häuser und Wohnungen leer. Interessenten für Bauland gibt es dennoch.

Trotz einer nicht geringen Zahl an Leerständen im Ort plant die Gemeinde Binsfeld die Erschließung eines Neubaugebiets. Denn wie Werner Pitsch, erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, erklärt, habe die Gemeinde kein Bauland mehr im Angebot. Es gebe jedoch eine gewisse Nachfrage, die man nicht bedienen könne. Deshalb treibt der Ortsgemeinderat derzeit die Entwicklung der Bebauungsplanung „Unterste Wiese“ voran. 22 Baugrundstücke sollen in Binsfeld geschaffen werden.

In seiner Sitzung beschäftigte sich der Rat mit der Vergabe weiterer Planungsleistungen. Wie Pitsch erklärt, fordern die Genehmigungsbehörden zahlreiche Gutachten. Dabei gehe es nicht nur um ein Lärmschutzgutachten, sagt Pitsch. Das Areal, auf dem die Gemeinde Bauland schaffen will, müsse zuvor auch im Hinblick auf archäologische Bodendenkmäler untersucht werden. „Auch das kostet die Gemeinde Geld.“

Ebenso ein Gutachten, in dem der Lärm des Kajütenparkplatzes, einer nahegelegenen Disco, und einer Schlachterei in der Nähe erfasst würde, sei notwendig, ebenso wie ein Bodengutachten.

Gemeinderat strebt neues Baugebiet in Oberzerf an

Dorfentwicklung : Gemeinderat strebt neues Baugebiet in Oberzerf an

Leerstände Nur weil der Ortsgemeinderat ein weiteres Neubaugebiet plant, bedeutet das nicht, dass es in Binsfeld einen Mangel an Wohnraum gäbe. Fakt ist, wie Pitsch sagt, dass rund 60 bis 70 Häuser und Wohnungen im Ort leerstehen, „darunter auch Wohnblocks von den Amerikanern.“ Lebten ehemals mehr als 80 Familien aus den Vereinigten Staaten in Binsfeld, seien es jetzt nur mehr rund zehn Familien. „Die jungen Leute möchten nicht in die Wohnblocks.“