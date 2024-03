Für alle Verkehrsteilnehmer Gemeinde Hetzerath will Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt

Der Straßenverkehr und der Lärm, den Autos und Lastwagen im Dorf verursachen, ist in Hetzerath schon seit langer Zeit ein großes Problem und Dauerthema. Mit dem Vorhaben, Lastwagen, die keine Waren im Ort ausliefern, die Durchfahrt zu verbieten, scheiterten Gemeinde und Kreisverwaltung in der Vergangenheit bereits. Das 2020 von der Kreisverwaltung erlassene Durchfahrtsverbot wurde 2021 vom Verwaltungsgericht kassiert, weil es juristisch nicht wasserdicht war. Doch die Sache ist noch nicht vom Tisch. Seither arbeitet die Kreisverwaltung an einer neuen und juristisch tragfähigen Anordnung. Auch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 für Lastwagen und Autos, die 2008 eingeführt wurde, wurde 2009 in Teilen wieder zurückgenommen. Seitdem gilt Tempo 30 nur mehr für Lastwagen über 3,5-Tonnen.