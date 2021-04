Verkehr : Zweiter Versuch für LKW-Verbot in Hetzerath -Gemeinde sucht juristischen Rat

Zweiter Versuch für LKW-Verbot in Hetzerath -Gemeinde sucht juristischen Rat

Hetzerath/Trier Nach dem zurückgezogenen Fahrverbot für Lastwagen und der Schlappe, welche die Kreisverwaltung vor Gericht damit erlitten hat, holt die Gemeinde einen Fachanwalt ins Boot. Damit soll der zweite Anlauf gelingen.

Zweiter Versuch: Im Kampf gegen den Lastwagenverkehr in der Ortsdurchfahrt wollen sich die Hetzerather nun anwaltlich beraten lassen. Nachdem die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ihr erlassenes LKW-Fahrverbot, das juristisch nicht wasserdicht war, zurücknehmen musste, rollen nun täglich wieder Lastwagen über 7,5 Tonnen durch den Ort. „Ein herber Rückschlag für die Wohn-und Lebensqualität in unserem Ort, benutzen doch täglich 700 Lastwagen die Hauptstraße“, sagt Ortsbürgermeister Werner Monzel. Doch trotz der Schlappe, welche die Kreisverwaltung vor dem Verwaltungsgericht Trier erlitten hat, wollen die Hetzerather ihren nun schon Jahre währenden Kampf gegen den LKW-Verkehr im Ort nicht aufgeben.

Wie Ortsbürgermeister Monzel auf der jüngsten Ratssitzung der Ortsgemeinde erklärte, werde die Kreisverwaltung versuchen, eine neue Anordnung zu erlassen. Allerdings würden die Vorarbeiten dazu weit umfangreicher ausfallen als für die zurückgenommene Anordnung, mit welcher die Behörde vor dem Veraltungsgericht scheiterte. Was will man beim zweiten Versuch besser machen?

Für die neue Version seien Verkehrsuntersuchungen mit Zählungen sowie Untersuchungen zum Feinstaub notwendig, erklärt Monzel. Ebenso müsse man in Untersuchungen vorab die Auswirkungen einer solchen Anordnung auf die Anwohner sowie auch die betroffenen Unternehmen unter die Lupe nehmen. „Wir lassen das nicht auf uns sitzen“, sagt der Ortschef. Die Gemeinde stehe im direkten Austausch mit der Kreisverwaltung. Beim zweiten Versuch und der Erarbeitung einer neuen und möglichst wasserdichten Anordnung möchten die Hetzerather der Behörde jedoch auf die Finger schauen und darauf achten, „dass die Kreisverwaltung ihre Hausaufgaben macht“.

Um auf Nummer sicher zu gehen, möchte die Ortsgemeinde dabei eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Der Orstgemeinderat votierte einstimmig für einen Vorratsbeschluss zur Konsultation eines Fachanwaltes für Verwaltungsrecht. Monzel: „Wir möchten da nur auf Nummer sicher gehen und schauen, dass die Kreisverwaltung sauber arbeitet.“ Wirklich sicher gehen könne die Gemeinde das aber nur, wenn sie sich rechtlich beraten lasse. So wolle man bereits einzelne Schritte bei der Erarbeitung einer „möglichst fehlerfreien“ Anordnung von einem Fachanwalt prüfen lassen, damit beim zweiten Versuch nur ja nichts schiefgeht.

Dabei waren in der Ratssitzung auch Stimmen zu hören, die fragten, warum man den Fachanwalt nur bei Bedarf und nicht schon zu Beginn konsultieren wolle. Doch das Gremium verständigte sich darauf, dass die Rechtsberatung nur bei Bedarf in Anspruch genommen wird und beschloss die Anwaltskanzlei Jeromin & Kerkmann aus Andernach mit der Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde zum Ortsdurchfahrtverbot für LKW zu beauftragen. Monzel: „Der Anwalt soll uns gegebenenfalls gegenüber dem Kreis beraten. Der Landkreis bemüht sich jetzt, eine wasserdichte Lösung hinzubekommen. Über einzelne Schritte auf dem Weg dorthin werden wir informiert, uns aber nicht allein auf die Fachbehörden verlassen.“

Mit der Ruhe, die die Hetzerather an der Ortsdurchfahrt seit September 2020 genossen hatten, ist es seit Anfang März vorbei. Aufgrund des Widerspruchs eines im Umkreis gelegenen Unternehmens hatte das Verwaltungsgericht Trier die von der Kreisverwaltung angeordnete Sperrung der Ortsdurchfahrt L ­141 für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen unter die Lupe genommen (unsere Zeitung berichtete). In einem ersten Verfahrensschritt kam das Verwaltungsgericht zu der Einschätzung, dass die von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich erlassene Anordnung womöglich juristisch nicht wasserdicht sein könnte. Das Verwaltungsgericht legte dem Landkreis nahe, die Anordnung aufzuheben, weil man im Hauptverfahren damit unterliegen werde. Der Landkreis war einsichtig, folgte der Empfehlung des Verwaltungsgerichts und hob das Durchfahrtsverbot umgehend auf. Seitdem haben Brummis in Hetzerath wieder freie Fahrt.