Hohe Verkehrsbelastung durch LKW : Horather nehmen neuen Anlauf gegen Raser im Ort

LKW dürfen in der Hunsrückstraße in Horath nur maximal mit Tempo 30 unterwegs sein. Auf diesen Grenzwert ist auch die neue Geschwindigkeitsanzeige eingestellt, die an der Ecke zur Kegelbahnstraße installiert wurde. Wer schneller fährt, bekommt das in roten Ziffern und mit einem schmollenden Smiley gezeigt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber