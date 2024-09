Gemeinde investiert in Supermarkt-Umfeld Ein Netto-Supermarkt für Laufeld

Viele Orte wünschen sich eine gute Nahversorgung. Oft funktioniert das nicht. Die Tendenz geht eher dahin, dass die noch vorhandenen Geschäfte schließen (der Volksfreund berichtet mehrfach). In Laufeld, einem Dorf mit 525 Einwohnern hat es aber geklappt. Ortsbürgermeister Jovi Junk sagt: „Das Geschäft ist ja nicht allein für Laufeld, sondern der gesamte Nordosten der Verbandsgemeinde profitiert davon.“ Im Jahr 2005 schloss das Lebensmittelgeschäft in Laufeld und seitdem hätten sich Bürger immer wieder einen Nahversorger gewünscht. „Im Zukunftscheck Dorf war das ein großes Thema“, so Jovi Junk.