Die Morbacher Feuerwehr hatte dieses Jahr viel zu tun: hier der große Brand in einer Schreinerei am 7. Oktober, dazu Unfälle auf der B 327 oder die vielen Flächenbrände im heißen und trockenen Sommer. Für all diese Aufgabe sollen die Wehrleute im nächsten Jahr besser ausgestattet werden. Foto: Strouvelle Christoph