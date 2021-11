Infrastruktur : Zwischen Erholung und Hochwasservorsorge: Morbach will kleine Parkanlage schaffen

Der jetzige Auslauf des Morbachs soll in einem kleinen Park ansprechend gestaltet werden. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Die Gemeinde Morbach will den Bachlauf des Morbachs im Bereich Gerberweg offenlegen und eine kleine Parkanlage schaffen.

Der nächste Baustein der Neugestaltung des Geländes am Morbacher Gerberweg, auf dem einst eine Lederwarenfabrik stand, wird 2022 in Angriff genommen. Das hat der Gemeinderat Morbach in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Der Parkplatz ist bereits gepflastert und in Betrieb, und die Gebäude der ehemaligen Tankstelle Wilbert an der Ecke Gerberweg/Bernkasteler Straße sind inzwischen auch verschwunden. Dort sollen mehrere Wohnblocks mit Eigentumswohnungen und das Morbacher Ärztehaus entstehen. Zwischen den noch zu bauenden Wohngebäuden und dem Parkplatz will die Gemeinde Morbach im kommenden Jahr den Bachlauf des Morbachs öffnen und einen kleinen Park anlegen. „Insgesamt soll am Übergang zur Talaue ein attraktiver öffentlicher Freiraum entstehen, der die funktionalen Anforderungen von Wasserwirtschaft und ruhendem Verkehr mit einer erhöhten ökologischen Wertigkeit und neuer Aufenthaltsqualität für unterschiedliche Altersgruppen verbindet“, heißt es in der entsprechenden Vorlage für die Mitglieder des Morbacher Gemeinderats in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Wie das Projekt dann in der Realität umgesetzt werden soll, erläutert Pia Marx vom Büro BGH-Plan, das das Gelände geplant hat. Bereits 2019 hatte sich der Gemeinderat damit befasst. So soll der Morbach ab dem Gerberweg bachabwärts freigelegt und auf beiden Seiten begrünt werden. Eine Treppenanlage soll ähnlich wie jetzt schon am Unteren Markt zum Bachlauf führen. Für Erwachsene werden Sitzplätze geschaffen, die barrierefrei zu erreichen sind und von Bäumen beschattet werden. Kinder sollen sich auf Spielgeräten austoben können. Der 1,80 Meter hohe Auslauf wird durch ein Gitter vor unbefugtem Eintreten geschützt. In den Bachlauf werden Steine gelegt, mittels derer man den Bachlauf überqueren kann. Und gerade das sorgt bei den Ratsmitgliedern für Wortmeldungen.

Anlass sind die starken Regenfälle, die im Sommer zahlreiche Orte im Ahrtal und in der Eifel überschwemmt haben und die daraus resultierende Befürchtung, dass bei Hochwasser die Wassermassen diese Trittsteine wegschwemmen könnten. „Die Steine müssen der Belastung standhalten. Ich bitte darum, das nachzurecherchieren“, sagt Jürgen Jakobs von der CDU-Fraktion. Die Planerin verweist darauf, dass in dem Bereich, der offengelegt wird, der gleiche Abfluss möglich ist wie beim weiteren Lauf des Morbachs in Richtung Dhron.