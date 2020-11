Drei Fragen an den Ortsbürgermeister : Im Fokus der Plattener: Gemeindehaus und Kita-Erweiterung

Platten Zwei Projekte stehen besonders im Fokus der Plattener Gemeindepolitik.

In der TV-Serie „Drei Fragen an den Ortsbürgermeister“ kommt heute Jürgen Jakoby, Ortsbürgermeister von Platten, zu Wort. Der Trierische Volksfreund hatte Jakoby gefragt, welche Themen den Ortsgemeinderat und das Dorf derzeit beschäftigen. An erster Stelle, so erklärt der Ortsbürgermeister, stehe da „unser sehr in die Jahre gekommenes und nicht mehr dem heutigen Stand entsprechendes Gemeindehaus. Ein immer wieder mit dem wenigen Geld der Ortsgemeinde renoviertes altes Schulgebäude.“ Die Ortsgemeinde beschäftigt sich zudem mit der Erweiterung der Kita, um dem neuen Kita-Zukunftsgesetz gerecht zu werden.