Kommunales : Rat tagt über Projekt „Digitale Dörfer“

Enkirch Der Ortsgemeinderat Enkirch befasst sich am Montag, 16. März, mit der Teilnahme am Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Weitere Themen sind die Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020, die Einführung in die digitale Ratsarbeit und Maßnahmen der Verbandsgemeindewerke in der Ortslage Enkirch, Flurbereinigungsverfahren und das Jubiläum der 70-jährigen Partnerschaft von Enkirch und Unna.



