Kommunalpolitik : Haushalt und Friedhof

Graach Haushalt und Bausachen stehen am kommenden Dienstag, 26. Januar, auf der Tagesordnung des Graacher Gemeinderates. Es geht auch um zusätzliche Grabstätten auf dem Friedhof. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Mattheiser Halle in Graach.

