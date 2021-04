Bildung : Französisch in der Kita: Hetzerath finanziert Lehrerin

Info

Rund 1,1 Millionen Euro gibt das Land dem Landkreis Bernkastel-Wittlich für gezielte pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten. Doch zum 1. Juli wird sich die Finanzierung in den Kitas ändern (wir berichteten). Bisher gab es Geld für die Kindergartengruppen und für Projekte. Dann gibt es einen Topf, der sich „Sozialraumbudget“ nennt. Darin sind die 1,1 Millionen vom Land und zusätzlich etwa 700 000 Euro vom Kreis enthalten. Die Jugendhilfeausschüsse der Jugendämter in den Kreisen können entscheiden, wo die Förderschwerpunkte im Kreis für die Kindergärten liegen. Für den Kreis Bernkastel-Wittlich wurden im Juni 2020 die Themen „Kita-Sozialarbeit“ mit dem Schwerpunkt interkulturelle Arbeit und „Kinderrechte, Resilienz­orientierung und Familienunterstützungen“ festgelegt. Resilienz bedeutet, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Die neue Situation hat zur Folge, dass beispielsweise das Projekt „Lerne die Sprache des Nachbarn“, das es seit dem Jahr 2000 gab, nicht mehr aus diesem Budget finanziert werden kann. In fünf Kitas im Kreis wurde beispielsweise Französisch gelehrt. Muttersprachler haben den Kindern spielerisch Kultur und Sprache ihres Landes nähergebracht. Das Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ wurde über ein Förderprogramm mit 60 Prozent vom Land, 20 Prozent vom Kreis und 20 Prozent vom jeweiligen Träger finanziert. Insgesamt gab 140 000 Euro für die Personalkosten in den fünf Kitas. (chb)