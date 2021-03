Kommunalpolitik : Glasfasernetz und Stühle

Klausen Der Ortsgemeinderat Klausen befasst sich am Dienstag, 30. März, mit dem Bau eines flächendeckenden Glasfaserzugangsnetzes (FTTH) in der Ortsgemeinde Klausen, einer Außenbestuhlung am Dorfladen sowie Bauangelegenheiten.

