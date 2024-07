Wer vertritt den Bürgermeister? Neue Gesichter im Morbacher Gemeinderat: Wie die erste Sitzung gelaufen ist

Die erste Sitzung nach einer Wahl hat immer eine gewisse Spannung, einen Hauch des Besonderen. So auch in Morbach, wo im Sitzungssaal des Rathauses der neugewählte Gemeinderat erstmals zusammentritt. Denn die Frage steht im Raum, was sich nach der Kommunalwahl gegenüber der vorherigen Wahlperiode ändern und wie sich die Zusammenarbeit im Rat künftig entwickeln wird.