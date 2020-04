Sitzung : Haushalt und Gästebeitrag

Neumagen-Dhron In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 6. Mai, um 18 Uhr in der Dhrontalhalle geht es unter anderem um die eingegangenen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020, den Gästebeitrag, eine Elementarschadenversicherung für kommunale Einrichtungen sowie das Baugebiet „Nicetiusberg“.