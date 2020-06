Kommunales : Gemeinderat wählt Beigeordneten

Neumagen-Dhron Die Wahl des ersten Beigeordneten steht in der nächsten Sitzung des Gemeinderates Neumagen-Dhron am Donnerstag, 2. Juli, um 18 Uhr in der Dhrontalhalle an. Zudem gibt es Ersatzwahlen für Ausschüsse.



