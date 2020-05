Sitzung : „Donatus“ soll restauriert werden

Plein Der Bebauungsplanung „Prinkheim“ ist ein Tagesordnungspunkt der Sitzung des Pleiner Gemeinderats am Montag, 11. Mai, um 19 Uhr in der Unkensteinhalle in Plein Ein weiteres Thema ist ein Einwohneranliegen zu Sichtfeldachsen und Landmarken im Bereich des Maare-Mosel-Radweges, Freistellen des Viaduktes und Beschilderung Tempelkopf sowie die Information über ein Eilentscheidung zur Restaurierung des historischen Bildstockes „Donatus“.