Energiewende : Streit um Höchstspannungsleitung: Salmtaler wollen mit Amprion verhandeln

Salmtal Der Kampf der Salmtaler gegen den Netzbetreiber Amprion und die Trassenführung der geplanten Höchstspannungsleitung geht in die vermutlich letzte Runde: Schaffen es die Salmtaler noch, den Konzern an den Verhandlungstisch zu bringen?

Der Kampf David gegen Goliath, Salmtal gegen den Netzbetreiber Amprion, geht nun vermutlich in die letzte Runde: Obwohl die zuständige Genehmigungsbehörde SGD Nord für den letzten Bauabschnitt der Höchstspannungsleitung bereits Baurecht erteilt hat und Goliath damit eigentlich schon gesiegt hat (wir berichteten), wollen sich die Salmtaler noch nicht geschlagen geben. Auf seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend, 19. Januar, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Netzbetreiber erneut an den Verhandlungstisch bringen zu wollen.

Streit um Amprion-Höchstspannungsleitung in Salmtal

Bereits seit sechs Jahren (wir berichteten mehrfach) wollen die Salmtaler erreichen, dass die geplante Höchstspannungsleitung in einem größeren Abstand zum Dorf errichtet wird. Doch im Rahmen der Bürgerbeteiligung bewegte sich Amprion trotz Einspruch der Orts- sowie Verbandsgemeinde keinen Millimeter. Das Unternehmen bleibt bei seiner Ursprungsplanung, unmittelbar am Ortsrand alte Masten durch neue, größere zu ersetzen.

Nun hat Amprion die Gemeinde um die Unterzeichnung privatrechtlicher Verträge gebeten: Um Grundstücke der Gemeinde mit Stromleitungen zu überspannen und auf den Parzellen die Masten für die Höchstspannungsleitungen bauen zu dürfen, braucht der Netzbetreiber die Zustimmung der Gemeinde. Um die Flächen in Anspruch zu nehmen, soll der Netzbetreiber Entschädigungszahlungen an die Gemeinde leisten.

Aber die Gemeinde will nicht kooperieren, sofern sich Amprion nicht bewegt. „Amprion hat all unsere Vorschläge dazu, die Höchstspannungsleitung weiter vom Ort entfernt zu verlegen, abgelehnt. Die Bürgerbeteiligung war eine Farce. Aber jetzt wollen die, das wir mit ihnen zusammenarbeiten“, erklärt Karl Klein, erster Beigeordneter des Orts, den Standpunkt der Salmtaler. Der Gemeinderat sei deshalb seinem Vorschlag gefolgt, sagt Klein, und habe einstimmig beschlossen, Amprion eine Einladung zu einem Gespräch zuzustellen, statt die Verträge zu unterzeichnen. „Die Verträge werde ich nur unterzeichnen, wenn ich dazu gezwungen bin“, sagt Klein, der seit Rücktritt des ehemaligen Ortsbürgermeisters die Geschicke der Ortsgemeinde leitet. „Amprion hat im Rahmen der angeblichen Bürgerbeteiligung Null Kompromissbereitschaft gezeigt und nicht im geringsten etwas für uns getan. Deshalb werden wir nicht im geringsten etwas für Amprion tun.“

Man stehe immer noch an dem Punkt, sagt Klein, an dem der Streit vor sechs Jahren begonnen habe. „Wir wollen uns aber nicht verweigern und das Projekt auch nicht verhindern. Wir sind ja hier nicht in Lützerath. Aber wir wollen verhandeln und einen Kompromiss erreichen.“