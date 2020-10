Sitzung : Radweg und Neubaugebiet

Salmtal Die Anbindung des Radwegs an neuen Bahnhof ist ein Thema der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Montag, 12.Oktober, um 18 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken