In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr im Sälchen geht es unter anderem um die Bebauungsplanung „Borwiese“, einen Antrag an die Verbandsgemeinde auf Änderung des Flächennutzungsplanes und die Kindertagesstätte Wallscheid.