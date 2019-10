Kommunalpolitik : Gemeinderat wählt Bürgermeister in Großlittgen

Gemeinderat wählt Bürgermeister in Großlittgen

Großlittgen Wie in zahlreichen Gemeinden im Landkreis Bernkastel-Wittlich hatte sich bei der Kommunalwahl auch in Großlittgen kein Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters gefunden.

Deshalb wird der Ortsgemeinderat am Mittwoch, 9. Oktober, ab 19 Uhr in seiner Sitzung im Gemeindesaal einen Ortsbürgermeister wählen. Es können nur Personen gewählt werden, die dem Ortsgemeinderat vor der Wahl vorgeschlagen werden. Später am Abend, vielleicht mit einem frischgewähltem Bürgermeister oder einer neuen Bürgermeisterin im Plenum, wird sich der Rat noch mit weiteren Themen beschäftigen.